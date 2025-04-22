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Konyaspor, Galatasaray’la Tartıştı

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KONYASPOR VE GALATASARAY MAÇINDA TARAFTAR TEPKİSİ

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Galatasaray’ı konuk etti. Mücadele öncesinde, saha zeminini kontrol etmek amacıyla sahaya çıkan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor taraftarlarının olumsuz tepkileriyle karşılaştı. Bu durum üzerine Bardakcı, tribüne yönelerek taraftarlarla bir tartışma yaşadı.

TARTIŞMALARA UMUT NAYİR MÜDAHALE ETTİ

Tartışmanın büyümesini önleyen Konyaspor’un forveti Umut Nayir, duruma müdahale etti. Olayların ardından Abdülkerim Bardakcı, soyunma odasına döndü. Bu olay, maç öncesindeki atmosferi etkileyen önemli bir an olarak kaydedildi.

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