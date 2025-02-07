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Köpeği Sahipsiz Sanıldı ve Götürüldü

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ANTALYA’DA BİR DOSTLUK KAYBI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yıllar boyunca omuzunda taşıdığı köpeğiyle zil takıp oynayan Süleyman Güler’in Pinscher cinsi köpeği, sahipsiz zannedilip alındı. Yıllardan bu yana omuzundan indirmediği köpeği, tuvalet ihtiyacını gidermesi için indirdiği sırada alındığını gören Güler, büyük bir şok yaşadı. Kayıp ilanının ardından köpeğini geri getiren kişi sayesinde Güler, can dostuna kavuştu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Mia adını verdiği köpeğinin çalındığını düşünen Güler, “Onu göremeyince kalp krizi geçirdim. Bu anlatılamaz bir sevgi” diyerek yaşadıklarını ifade etti. Manavgat Evrenseki Turizm Bölgesi’nde kendi yaptığı üç tekerlekli elektrikli bisikletini kullanarak omuzundaki köpeğiyle birlikte, geçimini turistlerin verdiği bahşişlerle sağlayan Süleyman Güler, yaşadığı olayı sosyal medya üzerinden paylaşarak durumu duyurdu. Bir gün sonra köpeğine kavuştu ve onu geri getiren kişiye teşekkür etti. Güler, “Bugüne kadar koynuma yatan bir köpekti, alındığı için dün akşam yatamadık” şeklinde duygularını aktardı.

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