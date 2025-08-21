Köpeklerden Kaçarak Hayatını Kaybetti

DÜĞÜN YOLUNDA TRAJKİK KAZA

İzmir’de sahipsiz köpeklerden kaçan bir kadın, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, 17 Ağustos tarihinde Menderes ilçesinin Oğlananası Mahallesi’nde yaşandı. Fidan Deveci, düğün salonuna doğru yürümeye başladığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİLE ÇARPILDI

Sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci, S.K. (38) tarafından sürdüğü 48 GT 939 plakalı otomobile çarptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Deveci, çevredeki bir özel hastaneye götürüldü. Yapılan tüm tedavi girişimlerine rağmen, Fidan Deveci yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi.

SÜRÜCÜYE ADLİ KONTROL UYGULANDI

Kaza sonrası sürücü S.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. S.K., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.