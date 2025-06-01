Köprü Çöktü, Çok Sayıda Yaralı Var

OLAYIN DETAYLARI

Klimov-Moskova seferini yapan yolcu treni, Rusya’nın Belarus ve Ukrayna sınırı yakınındaki Bryansk Bölgesi’nde bir köprünün çökmesi sonucu raylardan çıktı. Rusya Demiryolları, olayla ilgili olarak Telegram kanalında yayımladığı açıklamada, köprünün “ulaştırma operasyonuna yasadışı bir müdahale” sebebiyle çöktüğünü duyurdu.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI

Bu korkunç olayda en az 7 kişi hayatını kaybederken, 69 kişi de yaralandı. Kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalara devam ederken, güvenlik güçleri olayın nedenine ilişkin inceleme yaptığı bildiriliyor.

YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Bryansk Bölge Valisi Alexander Bogomaz, yaptığı açıklamada, yaralıların sayısının 44 olduğunu kaydetti. Açıklamada, yaralılar arasında üç çocuğun bulunduğu ve bunlardan birinin durumunun kritik olduğu bilgisi de yer alıyor.

GEOGRAPHİK KONUM

Bogomaz’ın verdiği bilgilere göre, Klimovo’dan Moskova’ya giden tren, Vygonichskyi bölgesinde çöken köprüyle çarpıştı. Bu bölge, Ukrayna sınırına yalnızca yaklaşık 100 kilometre mesafededir.

HAVAYA UÇURULDU ALGISI

Rusya güvenlik ve kolluk kuvvetleriyle ilgili haberler yayınlayan Baza Telegram kanalı, köprünün “havaya uçurulduğunu” iddia etti. Ancak bu iddiayı destekleyen herhangi bir kanıt sunulmadığı belirtildi.

İKİNCİ KÖPRÜ OLAYI

Bunun yanı sıra, Rusya’nın Kursk bölgesinde de bir köprünün çökmesi sonucu bir trenin raydan çıktığı bildiriliyor. Bu olay, Bryansk’taki kazadan saatler sonra gerçekleşti ve en az yedi kişinin hayatını kaybettiği olayla benzerlik gösteriyor.