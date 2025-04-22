Köprüden Düşen M.K. Yaralandı

DİYARBAKIR’DA KAZA GELİŞMELERİ

Diyarbakır’da akşam saatlerinde yaşanan olay, Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Dün arazide hayvanlarını otlatan bir çoban, kendisine saldıran bir köpeği uzaklaştırdıktan sonra köpeğin sahibiyle bir tartışma yaşadı. Bu tartışma, çobanın yakınları ile köpeğin sahibinin yakınları arasında büyümeden sona erdi.

KÖPRÜDEKİ KAZA

Bugün akşam saatlerinde Geyiktepe yolunda çobanın kuzeni M.K. ile karşı taraf arasında yeniden bir tartışma gerçekleşti. Tartışmanın ardından M.K., kendisini kovalayanlardan kaçmaya çalışarak 34 GMJ 07 plakalı otomobili ile yola çıktı. Köprüye geldiğinde, kontrolü kaybeden M.K., korkulukları kırarak yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Otomobilin yan yatmasıyla M.K. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.