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Korkunç Cinayet! İki Kadın Öldü

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OLAYIN DETAYLARI

Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde yaşanan korkunç bir cinayet, bölgeyi derinden sarstı. Alınan bilgilere göre, hizmetli olarak görev yapan A.T. (55), henüz belirlenemeyen bir sebeple kantin çalışanları Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu’nu silahla vurarak hayatlarına son verdi. Olayın hemen ardından, çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi olay yerine sevk edildi. İki kadına yapılan müdahalelere rağmen ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rana ve Gonca Çavuşoğlu, kurtarılamadı.

SALDIRGANIN GEÇMİŞİ

Kaçan A.T.’nin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor. A.T.’nin daha önce cezaevinde hapis yattığı ve topluma kazandırılmak amacıyla okulda çalışmaya başladığı bildiriliyor. Olayın yaşanması, takipçileriyle paylaşımda bulunan Rana Çavuşoğlu’nun sosyal medya hesabındaki profil resminin ilgi çekici olması gibi ayrıntılar, cinayetin boyutlarını gözler önüne seriyor.

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