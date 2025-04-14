Korkunç İhbar: Üzerinden Geçilmiş Olabilirim

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN İHBARIYLA BAŞLAYAN TAHKİKAT

Gece saat 22.00 civarında, Doğubeyazıt’tan İzmir’e seyahat eden 34 JB 2069 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü A.K., Sivas Otogarı’na 20 km mesafede henüz tam olarak tanımlayamadığı bir cisme çarpıyor. Otobüsü durdurmadan yoluna devam eden şoför, durumu jandarmaya bildirerek olayı kendisi ihbar ediyor. Söz konusu cisme bir insanın üzerine geçmiş olabileceği ifade ediliyor.

OLAY YERİNE YAPILAN İNCELEME

Otobüs, Sivas Otogarı’na ulaştığında jandarma ekipleri tarafından durduruluyor ve araçta herhangi bir çarpma izine rastlanmıyor. Ekipler, sürücünün olayın gerçekleştiği yere yönelik beyanlarına dayanarak Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Hafik ilçesi, Göydün köyü civarında araştırmalara başlıyor. Bu aramalar sırasında parçalanmış bir erkek cesedi bulunuyor.

YETKİLİLER OLAYI SORUŞTURUYOR

Olay yerine intikal eden savcı, ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi ve ölüm sebebinin aydınlatılması için çalışmalara yönelik talimatlar veriyor. Bu esnada otobüs, içindeki yolcularıyla birlikte olayın aydınlatılmasına dek otogarda bekletiliyor.