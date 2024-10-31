“Korkutucu Cadılarla Dolu Alabalık Tesisi”

DERE KIYISINDAKİ ALABALIK TESİSİ KORKUYLA GÜLÜMSEMENİN KONTESİ

Trabzon’un Yomra ilçesindeki Cazılar Deresi Alabalık Tesisi, dere kenarında bulunan ürpertici cadı figürleri ve plastik heykellerle korku dolu bir atmosfer sunuyor. Tesise gelen ziyaretçiler, önce bu korkutucu figürlerden irkilse de ardından yöresel lezzetleri tatmadan edemiyor. Tesisin işletmecisi Ömer Faruk Şahin, “Bazı müşteriler bir anda cadıları görünce korkuyor ama sonra ise gülüşmeler ortaya çıkıyor. Burası ilginç ama korkulacak bir şey yok; herkes gelsin, görmeye değer” diyor.

KORKU TEMALI DEKORASYONLA DİKKAT ÇEKİYOR

33 yıl önce Özdil Mahallesi’nde kurulan tesis, son zamanlarda korku temasını benimseyerek dikkat çekiyor. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin ilgi odağı olan mekan, her köşesinde yer alan cadı figürleri ve hareket eden heykellerle ziyaretçilerine korku filmi deneyimi yaşatıyor. Cadılar Bayramı’nın renkli atmosferini andıran bu yer, gelenlerin korku ve eğlence dolu anlar yaşamasını sağlıyor.

MÜŞTERİLERDEN BEĞENİ VE TEPKİLER

Restoranın adı, nesiller boyu anlatılan bir yerel hikayeye dayanıyor. Tesisin sahiplerinden Şahin, “Büyüklerimiz çocuklar buraya gelmesin, korksunlar diye ‘derede cazı var’ derlermiş. Öylece ismi ‘Cazılar deresi’ kalmış. Dedem Almanya’dan burayı almış. Talep ve yoğunluk üzerine burası büyümüş. Derenin adı ‘Cazılar deresi’ olduğu için biz de cadılarla süsledik” diyerek hikayeyi paylaşıyor. Misafirler, başlangıçta endişe yaşasalar da figürlerin oyuncak olduğunu anlayınca rahatlıyorlar.

VISİZİTLERDEN TAZİYELER

Samsun’dan tesise gelen Emel Özdemir, “İlk kez geliyorum. Sosyal medyadan gördük. Eşimle beraber gelmek istedik. Herkese tavsiye ederim. Önce korktuk ama sonra da severek fotoğraf çektirdik” şeklinde duygularını ifade ediyor. Ayrıca, Antalya’dan gelen Berrak Deniz ise, “Burayı çok methettiler. Tabiat zaten çok güzel, burası keyifli bir yer. İlk başta ürkütücü, her yerden cadı çıkıyor. Çocukluğumuzda karanlık yerlerden, cadılardan korkardık şimdi yakından gördük. Keyifli bir alan” diyor.