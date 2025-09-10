Koronavirüs Vakalarında Yeniden Artış Var

KORONAVİRÜS VAKALARI YENİDEN ARTIYOR

Koronavirüs salgını uzun bir süre önce sona ermiş gibi görünse de, son zamanlarda bazı grip vakası ile hastaneye başvuran bireylerde koronavirüs tespit ediliyor. Uzmanlar, bu durumun yeniden ortaya çıkmasının önemli bir konu olduğunu belirterek dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, Omicron varyantlarının dünya genelinde hızla yayıldığını ifade ederek “Yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve tat-koku kaybı bu varyantlarda da gözleniyor” uyarısında bulundu. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerin daha büyük risk taşıdığını dile getiriyor.

COVİD YENİDEN ALEVLENMEKTE

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Son bir aydır polikliniğimizde Covid vakalarının arttığını söyleyebiliriz. Özellikle grip olarak gelen vakaların neredeyse tamamına yakını Covid diyebiliriz. Aslında vakalar genelde hafif semptomlarla gelmekle beraber, grip benzeri belirtilerle hastaneye yatan ve yoğun bakıma alınan, hayati risk taşıyan vakalar da oldu. Bu vakalarda pandeminin ilk dönemlerinde olduğu gibi ağır ilaçlar kullanmak zorunda kaldık. Bu nedenle bu net bir uyarıdır: Covid bitmiş değil ve yeniden bir alevlenme sürecinde. Buradaki sorulardan biri, acaba kimlerde daha fazla sıkıntı oluşturuyor ve hangi vakalarda daha ağır geçme olasılığı var? Eğer alınan virüs varyantlardan biri ağır seyrediyorsa, hastalık da ağır geçebiliyor. Ayrıca maruz kalınan virüs miktarı çok önemli. Yani çok fazla virüse maruz kalmışsa, hastalık daha ağır seyrediyor. Bu nedenle maske ve mesafenin sadece hastalığın bulaşmasını değil, ağır seyretmesini de engellediğini söyleyebiliriz. Ortamın havalandırılması da bu açıdan değerlidir. Tabii yaş ileriyse, ek hastalık varsa, örneğin şeker hastalığı, tansiyon, organ yetmezlikleri veya kanser gibi rahatsızlıklar söz konusuysa hastalık çok daha ağır seyrediyor. Bununla beraber bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanan hastalarda da hastalığın ağır geçme ihtimali söz konusu” ifadelerini kullandı.

OMİCRON VARYANTININ ALT TİPLERİ YAYGINLAŞIYOR

Dünya genelinde Covid-19’un alt varyantı Omicron’un alt tipleri olan Stratus ve Nimbus’un giderek yayıldığı belirtildi. Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Mayıs ayı itibarıyla Amerikan verilerine dayanarak Covid-19’un alt tipi olan Omicron’un yeniden tüm dünyada yaygınlaşmaya başladığını görmekteyiz. Omicron’un alt tipleri olan Stratus ve Nimbus’un bu artışta son derece önemli olduğunu görmekteyiz. Bu varyantlar dünya çapında farklı bölgelerde gözleniyor. Ancak semptom olarak diğer Covid vakalarından çok da farklı değiller. Klinik gözlemlerimizde ateş, yorgunluk, halsizlik, üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla birlikte ciddi boğaz ağrıları öne çıkıyor. Bazı vakalarda ishal görülebiliyor. Tat ve koku kaybı gibi nörolojik semptomlar da bu varyantlarda gözlenebiliyor. Peki ne yapmalıyız? Burada önemli noktalar, kişisel hijyene ve önlemlere dikkat etmektir. Özellikle okula başlayan çocuklarda bu semptomlar varsa çocukların okula gönderilmemesi, hastaların izole edilmesi ve destek tedavinin sağlanması büyük önem taşıyor. Hangi gruplar daha fazla risk altında? Özellikle ileri yaş ve çocukluk çağı hastalarla birlikte, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde durum daha da ağır seyrediyor. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.