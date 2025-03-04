Köseler’in Tutuklanma Sürecine Yavaş’tan Tepki

Yavaş’tan Köseler’in Tutuklamasına Sert Tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanma süreciyle ilgili sert bir açıklama yaptı. Köseler, yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan dört gün sonra ifade vermiş ve ardından mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Yavaş, bu durumu “hukuk devleti ilkeleri açısından ciddi soru işaretleri taşıyan bir skandal” olarak değerlendirdi.

Yargı Sistemine Uyarıda Bulundu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, yargı sistemine yönelik önemli uyarılarda bulundu. “Bir belediye başkanı, gözaltında 4 gün bekletilip ancak sonra hakim karşısına çıkarılıyorsa, burada şeffaflıktan ve tarafsızlıktan bahsedilemez” ifadelerini kullandı. Yavaş, hukukun baskılardan uzak kalması gerektiğini ve adil yargılanma hakkının hiçbir baskı altında kalmaması gerektiğini vurguladı.

Seçimle Gelen İradesine Müdahale

Yavaş, sözlerini daha da ileriye taşıyarak, “Seçimle iş başına gelen bir ismin bu şekilde hedef alınması, sadece Alaattin Köseler’e değil, ona oy veren binlerce Beykozlunun iradesine de müdahale demektir” dedi. Ayrıca Yavaş, tutuksuz yargılamanın temel bir ilke olması gerektiğini belirterek, sürecin yargıya duyulan güveni zedelediğini de ima etti.