Köseler’in Tutuklanması İçin Mahkemeye Sevk Talebi

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTILAR

“İhaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından açılan soruşturma nedeniyle gözaltına alınan, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de bulunduğu 18 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye gönderildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Köseler’in de yer aldığı 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Beykoz Adliyesi’ne götürüldü ve ifade alma süreçleri ardından 18 kişi, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, 4 şüpheli için de adli kontrol talebinde bulundu.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Köseler’in aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında “ihaleye fesat karıştırma”, diğer 17 şüpheli hakkında ise “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatları verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köseler ile 20 şüpheliyi 27 Şubat’ta gözaltına aldı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü. Beykoz Belediye binasında, sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ekipler, belediyedeki bazı belgeleri delil olarak alıp torbalarla emniyete taşıdı. Soruşturma kapsamında önceki gün bir kişinin daha gözaltına alınması ile şüpheli sayısı 22’ye çıktı.

ALAATTİN KÖSELER’İN HAYATI

Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe’de dünyaya geldi. Üç kuşak boyunca Beykoz’da yaşayan bir aileden gelen Köseler; ilkokul, ortaokul ve liseyi Beykoz’da okudu. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Mamak’taki askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi aldı. TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babasıdır. Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı görevini üstlendi. Çeşitli inşaat firmalarında mimar olarak şantiye şefliği ve proje müdürlüğü yaptıktan sonra kendi ofisini kurdu. 1999 yerel seçimlerinde, Beykoz Belediye Başkanı olarak seçildi.