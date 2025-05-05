KOSGEB Destek Programı Başladı: 20 Milyon TL

KOSGEB, KOBİ Destek Programı’nı Başlattı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ’lere yönelik üretim, istihdam ve ihracat kapasitelerini artırma hedefiyle Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın ikinci başvuru dönemini açtı. Başvurular, 2 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla alınmaya başlandı ve 30 Haziran 2025’e kadar devam edecek.

Bu program, KOBİ’lere 20 milyon TL’ye kadar kredi üst limiti sunuyor. Finansman, 36 aya kadar olan bir vade ve 20 puanlık faiz/kâr payı desteği ile sağlanıyor. Destek, geri ödemesiz faiz/kâr payı modeli üzerinden işletmelere sunuluyor. Program dahilinde makine-teçhizat alımı, kurumsal yazılım giderleri, personel maaşları, eğitim, danışmanlık, test, pazarlama hizmetleri ve işletme sermayesi ihtiyaçları karşılanabiliyor.

Başvuru Şartları

Başvuruda bulunacak işletmelerin sınırlı veya anonim şirket statüsünde olması gerekiyor. Hızlı büyüyen işletme statüsü tercih sebebi olsa da, Ar-Ge projesini tamamlamış, Ar-Ge merkezi veya Teknopark’ta faaliyet gösteren ya da TÜBİTAK destekli proje yürütmüş olan işletmeler için bu şart aranmıyor.

Başvuru Süreci ve Takvim

Başvurular, 2 Mayıs 2025’ten 30 Haziran 2025’e kadar KOSGEB’in resmi web sitesi aracılığıyla yapılabilecek. İşletmeler, sisteme kayıt olmalı ve “Kapasite Geliştirme Destek Programı” başvuru menüsünden gerekli belgeleri yüklemeleri gerekiyor. Proje süresi 24 ay, kredi vadesi ise en fazla 36 ay olarak belirlenmiş durumda. Detaylı bilgi almak için KOSGEB İl Müdürlükleri ile iletişime geçilebilir.