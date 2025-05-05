KOSGEB Destek Programı Başladı: 20 Milyon TL

KOSGEB’DEN KOBİ’LER İÇİN YENİ DESTEK PROGRAMI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ’lerin üretim, istihdam ve ihracat alanlarındaki kapasitelerini artırmayı hedefleyerek Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın ikinci başvuru dönemini başlatıyor. Başvurular, 2 Mayıs 2025 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak ve 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek.

Bu program, KOBİ’lere 20 milyon TL’ye kadar kredi üst limiti sunuyor. Finansman, 36 ay kadar vade ve 20 puanlık faiz/kâr payı desteği ile sağlanıyor. Destek, işletmelere geri ödemesiz faiz/kâr payı modeli üzerinden sunuluyor. Program çerçevesinde makine-teçhizat alımı, kurumsal yazılım giderleri, personel maaşları, eğitim, danışmanlık, test, pazarlama hizmetleri ve işletme sermayesi ihtiyaçları karşılanabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KİMLER FAYDALANABİLİR

Başvuru yapacak işletmelerin limited veya anonim şirket statüsünde olmaları gerekiyor. Hızlı büyüyen işletme statüsü tercih sebebi olsa da, Ar-Ge projesi tamamlamış, Ar-Ge merkezi veya Teknopark’ta faaliyet gösteren ya da TÜBİTAK destekli proje yürütmüş işletmeler için bu şart aranmıyor.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İLERLİYOR

Başvurular, KOSGEB’in resmi web sitesi aracılığıyla 2 Mayıs 2025’ten 30 Haziran 2025’e kadar gerçekleştirilebiliyor. İşletmeler, sisteme kayıt olarak “Kapasite Geliştirme Destek Programı” başvuru menüsünden gerekli belgeleri yüklemeleri gerekiyor. Proje süresi 24 ay, kredi vadesi ise maksimum 36 ay olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgi almak isteyenler, KOSGEB İl Müdürlükleri ile iletişime geçebilir.