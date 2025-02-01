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Ekonomi

Kosgeb Kobi Finans Desteği Arttı

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KOSGEB DESTEK ÜST SINIRI YÜKSELTİLDİ

KOSGEB’in KOBİ’lere sağladığı finansal desteklerin üst sınırı artırıldı. Daha önce 3 milyon lira olan bu limit, 10 milyon liraya çıkartıldı. Resmi Gazete’de yer alan ve yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, KOSGEB’in sağladığı desteklerin sektörel ve bölgesel önceliklere göre uygulanacağı ifade ediliyor. Özellikle imalat sanayi sektöründeki işletmeler, bu desteklerin öncelikli alıcıları olacak.

KOSGEB’in yürüttüğü destek programları, coğrafi alanlara göre farklı oranlarda ve limitlerde uygulanma imkanına sahip. Destek kapsamına, madencilik, taş ocakçılığı, enerji üretimi, su temini, inşaat, ulaştırma, bilişim ve idari hizmetler gibi geniş bir sektör yelpazesi dahil edildi. Bu durum, işletmelerin çeşitli alanlarda büyümesine ve gelişmesine katkı sağlıyor.

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