Spor

Kostic’e 2+1 Yıllık Sözleşme Teklifi

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FORM GRAFİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus’tan kiralık olarak kadrosuna katmış olduğu Filip Kostic ile dikkat çekici bir performans sergiliyor. 32 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli formayla bu sezon 25 maçta görev alarak 2 gol ve 6 asist yapıyor. Kostic, teknik direktör Jose Mourinho’nun da favorisinden biri haline geldi.

YENİ TEKLİF HAZIRLANIYOR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın verdiği bilgilere göre, Fenerbahçe yönetimi, Sırp sol bek Kostic’i kadrosunda tutmak için Juventus’a yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Kostic için girişimlerde bulunulması planlandığı ifade ediliyor.

BONUSLU SÖZLEŞME TEKLİFİ

Haberde ayrıca, Fenerbahçe’nin 32 yaşındaki futbolcunun bonservisini almayı hedeflediği ve Kostic’e 2+1 yıllık yeni bir sözleşme sunacağı belirtildi. Kısa süre içinde bu konu ile ilgili somut gelişmelerin yaşanacağı, ayrıca Kostic için 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun bulunduğu da kaydedildi.

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