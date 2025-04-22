“Koşulsuz Ateşkes İçin Görüşmeye Hazırız”

UKRAYNA’DA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Kiev’de gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili sorularını yanıtladı. Zelensky, Ukrayna’da ateşkesin sağlanması amacıyla yarın Londra’da yapılacak görüşmelere dikkat çekerek, bu toplantıya ABD, Almanya, Fransa, Ukrayna ve İngiltere’den delegelerin katılacağını ifade etti.

ABD’Yİ MÜZAKERELERDEN UZAKLAŞTIRMA ÇABALARI

Zelensky, Rusya’nın bazı sorunları gündeme getirerek ABD’yi barış müzakerelerinden uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti. “Rusya’nın Amerika’yı müzakerelerden çıkarmaya çalıştığını düşünüyorum.” diyen Zelensky, ABD’nin müzakereleri sürdürmesini istediklerini vurguladı. ABD’nin görüşmelerden çekilmesinin stratejik bir ortağın kaybı anlamına geleceğini kaydetti. Ayrıca, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri yardımın bir yıl önce onaylanan paket kapsamındaki olduğunu vurguladı ve yeni yardım paketi için henüz Washington ile görüşmediklerini söyledi.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Zelensky, ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin yürütülen çalışmalara da değindi. Anlaşma metninin henüz Ukrayna Parlamentosu’ndan onay alması gerektiğini belirtti. Ayrıca, 26 Nisan’da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un cenaze törenine katılacağını ve burada ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi umduğunu ekledi.

KOŞULSUZ ATEŞKES İÇİN GÖRÜŞMEYE HAZIRLIK

Ukrayna olarak tam ve koşulsuz ateşkes sağlanması için Rusya’nın hazır olması halinde görüşmeye açık olduklarını aktaran Zelensky, “Ukrayna koşulsuz ateşkese hazır. Eğer bu ateşkes kısmi olursa, bunu zaten konuştuk, biz de aynı önlemleri almaya hazırız.” dedi. Rusya’nın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ile ilgili konuları gündeme getirerek uzunca bir tartışma başlatmak istediğini dile getirdi. Zelensky, savaşın büyük bir sorun olduğunu ve bunun “pasta dilimleri” gibi bölünerek aşamalı olarak çözülmesi gerektiğini açıkladı.

UKRAYNA’NIN TOPRAKLARI KIRMIZI ÇİZGİDİR

Zelensky, Kırım’ın bir Rus toprağı olarak kabul edilmeyeceğini vurguladı. “Burası bizim toprağımız, Ukrayna halkının toprağıdır.” şeklinde konuşan Zelensky, Rusya’nın ülkesinin NATO ile entegrasyonuna karşı olduğunu ifade etti. “Rusya NATO’nun dışındadır. Rusya saldırgan bir ülke olmasının yanı sıra Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinden söz edemez, onları ihlal ediyor.” dedi.