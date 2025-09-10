Gündem

Kötü Koku, Anne-Kız Ölü Bulundu!

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak’taki bir apartmanda bir olay gerçekleşti. Apartman sakinleri, üçüncü kattaki bir dairedan gelen kötü kokuyu fark ettikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

EKİPLERİN OLAY YERİNE MÜDAHALESİ

İhbarın ardından, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması nedeniyle itfaiye ekipleri, merdiven aracı kullanarak dairenin penceresinden içeri girdi. Ekipler, anne Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli’yi kanlar içinde yatarken buldu. Yapılan sağlık kontrollerinde, anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

YARALARIN TESPİTİ VE OTOPSİ

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemede, anne ve kızın vücutlarında kesici alet yaraları bulunduğu saptandı. Cansız bedenleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

