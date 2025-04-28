Kötü Koku Nedeniyle Ceset Bulundu

KÖTÜ KOKULAR ÜZERİNE YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Kastamonu merkez Budamış Mahallesi’nde, 85 yaşındaki Şahizer Ergün’ün apartman dairesinden gelen kötü kokular halkın dikkatini çekti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren vatandaşlar, hızlı bir yanıt alarak yetkililere haber verdi.

İFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaşlı kadının yaşadığı dairenin 6. katındaki eve pencereyi kırarak girdi. İçeri adım atan ekipler, burada yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemenin ardından Ergün’ün cenazesini Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Olayın detaylarına dair yapılan araştırmalar sonucunda, Ergün’ün evinin kapısında 22 Nisan’da bırakılan tebligatın bulunduğu ve kadının bu tarihten önce hayatını kaybetmiş olabileceği bilgisi elde edildi. Soruşturmalar sürüyor.