Kovid-19 Vakalarında Artış Başladı

KORONAVİRÜS VAKALARI YENİDEN ARTIYOR

Koronavirüs korkusu uzun bir dönem önce sona ermişti. Ancak son günlerde hastaneye başvuran bazı grip vakalarının koronavirüs taşıdığı gözlemleniyor. Uzmanlar, vakaların tekrar arttığını vurgulayıp, dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, Omicron varyantlarının dünya genelinde hızla yayıldığını ifade ederek “Yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve tat-koku kaybı bu varyantlarda da gözleniyor” uyarısında bulundu. Özellikle ileri yaştaki kişiler, çocuklar ve bağışıklığı baskılanmış bireylerin daha yüksek risk taşıdığına dikkat çekiliyor.

COVİD-19 YENİDEN YÜKSELİYOR

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Son bir aydır polikliniğimizde Covid vakalarının arttığını söyleyebiliriz. Özellikle grip olarak başvuran vakaların neredeyse tamamı Covid diyebiliriz. Genellikle hafif semptomlarla gelen bu vakaların yanı sıra, grip benzeri semptomlarla hastaneye yatan ve yoğun bakıma alınan, hayati risk taşıyan vakalar da mevcut. Bu vakalarda pandeminin ilk dönemlerinde olduğu gibi ağır ilaçlar kullanmak zorunda kaldık. Bu nedenle bu net bir uyarıdır: Covid bitmiş değil ve yeniden bir alevlenme sürecinde.” diyerek vurguladı. Hastalığın daha ağır seyretme ihtimalinin, alınan virüs varyantına ve maruz kalma miktarına bağlı olduğunu ifade etti. Maske ve mesafenin hastalık bulaşmasını engellemekle kalmayıp, ağır seyretmesini de önlediğini belirtti.

OMİCRON VARYANTLARININ YAYILIMI

Dünya genelinde Covid-19’un Omicron varyantının alt türleri olan Stratus ve Nimbus’un yaygınlaştığını söyleyen Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Mayıs ayından itibaren Amerikan verilerine dayanarak, Omicron varyantının tüm dünyada yaygınlaşmaya başladığını görmekteyiz. Omicron’un alt tipleri olan Stratus ve Nimbus’un bu artıştaki rolü oldukça önemli.” dedi. Belirtilerin, diğer Covid vakalarından çok farklı olmadığını, ateş, yorgunluk, halsizlik, üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularının yanı sıra ciddi boğaz ağrısının da öne çıktığını aktardı. Ayrıca bazı vakalarda ishal görüldüğünü, tat ve koku kaybı gibi nörolojik semptomların da olabileceğini ifade etti. Kişisel hijyen ve önlemlere dikkat edilmesinin büyük öneme sahip olduğunu, özellikle okula başlayan çocuklarda bu tür belirtiler görüldüğünde okula gönderilmemesinin gerektiğini vurguladı. Ayrıca ileri yaş ve çocukluk çağı hastalarıyla bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.