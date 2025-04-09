Köyde Şap Karantinası Uygulandı

ÇANAKKALE’DE ŞAP HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ahlatlıburun köyünde bir işletmede şap hastalığına yönelik şüpheler sebebiyle hayvanlardan numune aldı. Yapılan klinik muayene ve laboratuvar testlerinin ardından hastalık kesin olarak tespit edildi. Bu durumun ardından, hastalığın yayılmasını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla köyde karantina tedbiri alındı.

MIHRAK AŞILAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Şap hastalığı tespit edilen işletme ve çevresindeki tüm hayvanlar için mihrak aşılama çalışmaları hızlandırıldı. Kalburcu köyü merkez alınarak, 10 kilometre çapındaki bölgede hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak yasaklandı. Ayrıca, aynı ilçeye bağlı Kalburcu köyünde 7 Nisan’da şap hastalığı tespit edilmesiyle birlikte, karantina önlemleri daha önce devreye alınmıştı.