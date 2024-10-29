Kozan’daki Depremler Ve Artçı Sarsıntılar

DEPREMİN DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, 27 Ekim günü saat 20.07’de merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedilen bu depremin ardından, 6 saat içerisinde en büyüğü 3.3 büyüklüğünde olmak üzere 20 artçı sarsıntı yaşandı. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, Kozan’daki depremin, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçısı olduğunu belirtti.

ARTÇI SARSINTILARIN SAYISI

Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç, Minnetli bölgesinde 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 6 binin üzerinde artçı sarsıntının meydana geldiğini ifade etti. Ünlügenç, “Bu bölgede 7 Ağustos günü art arda 4.6, 4, 3.7 ve 3.5 büyüklüğünde, 25 Temmuz günü ise 5.7 ve 4.1 büyüklüğünde benzer artçı sarsıntıları yaşamıştık” dedi. Bunun yanı sıra, stres transferi sonrası depremlerin sıklıkla gerçekleştiği alanların Saimbeyli-Feke fayları ile daha doğusundaki Savrun Fayı arasında kalan bölgelerde yoğunlaştığını kaydeden Ünlügenç, “Göksun-Yiricek-Acıelma-Huğtaş-Kazandere-Yoğunoluk-Hacıkodal-Kaleboynu-Aksaağaç-Himmetli-Topallı-Minnetli civarlarında yoğunlaşmakta olup, bu alanda 6 Şubat 2023 sonrası günümüze kadar 6 binin üzerinde artçı sarsıntılar meydana gelmiştir” şeklinde konuştu.