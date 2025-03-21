KPSS Şartsız Bekçi Alımları Başladı!

İŞKUR DUYURDU: BEKÇİ ALIMLARI BAŞLADI

Türkiye genelinde iş arayan ve güvenlik sektörüne ilgi duyan lise mezunları için müjdeli haber geldi. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan bekçi alım ilanları, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan gerçekleştiriliyor. Bu da, KPSS puanı bulunmayan veya bu sınava girmeyen lise mezunları için değerli bir fırsat anlamına geliyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler başta olmak üzere birçok ilde personel alımı yapılacak. Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek ve güvenlik alanında kariyer hedefleyen adaylar için bu ilanlar önemli bir avantaj sunuyor.

BEKÇİ ALIMLARI İÇİN İŞKUR’A GİRİŞ YAPILACAK

Bekçi alımı ilanlarının detaylarına ve alım yapılacak illere İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor. İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarında, her firmanın kendine has özel şartları bulunuyor. Ancak adaylardan beklenen genel nitelikler de önemli bir kriter oluşturuyor. İlgilenen adayların, ilan detaylarını dikkatlice inceleyerek firmaların belirlediği özel şartları kontrol etmeleri önem taşıyor.

ONLINE BAŞVURULAR İÇİN ADIMLAR

Bekçi alımı için başvurular, İŞKUR’un resmi web sitesi olan iskur.gov.tr üzerinden online olarak yapılacak. Adayların öncelikle İŞKUR’a üye olmaları ve iş arayan profillerini oluşturmaları gerekiyor. Profil oluşturulduktan sonra sistem üzerinden ilgili bekçi alımı ilanlarına kolayca erişim sağlanabilir ve başvurular gerçekleştirilebilir. Bu büyük fırsatı değerlendirmek isteyen lise mezunu adayların, İŞKUR’un web sitesini ziyaret ederek güncel ilanları incelemeleri ve belirtilen başvuru adımlarını takip etmeleri çok önemli.