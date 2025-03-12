Kral Kaybederse Reytinglerde Zirveye Yerleşti

KONUSU VE BAŞROLLAR

Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz’ün yer aldığı Kral Kaybederse dizisi, 11 Mart Salı akşamı yayınlanan 5. bölümüyle en çok izlenen yapım olmayı başardı. Bu yeni bölümüyle milyonlarca izleyicinin dikkatini çeken dizi, reyting listelerinde zirveye çıkarak tüm kategorilerde en çok izlenen dizi olma başarısını gösterdi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan 4. bölümüyle de üç kategoride birinciliği elde etmişti.

KADRO VE YAPIM DETAYLARI

Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve diğer birçok başarılı oyuncu yer alıyor. Bu isimler arasında Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz da bulunuyor. OGM Pictures yapımcılığında hazırlanan dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli eserinden uyarlanan dizinin senaryosu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk tarafından yazılıyor. Kral Kaybederse dizisi, her Salı saat 20.00’de Star kanalında yayınlanıyor.

SALİHA İLE KENAN’IN HAYATI

Dün akşam ekranlara gelen 5. bölümde en fazla dikkat çeken olaylar, Handan’ın yaptığı seçim ve Kenan ile Özlem’in evliliği oldu. Bu önemli gelişmeler, dizinin akışında izleyicilerin merakını artırıyor.