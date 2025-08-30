Kredi Faizleri Düşerken Konut Fiyatları Artacak

KREDİ PİYASASINDA GEVŞEME BAŞLADI

2025’in ikinci çeyreği itibarıyla kredi piyasasında bir gevşeme dönemi başladı. Temmuz ayında TCMB’nin politika faizini düşürmesiyle konut kredilerinde önemli bir yön değişikliği peşinden geldi. Kamu bankalarının öncülüğünde yapılan kampanyalar, özel bankaların da harekete geçmesine neden oldu. Bir kamu bankası konut kredisi faizini %2.69 seviyesine indirirken, bir başka kamu bankası da %2.79 faizle yeni bir kredi kampanyası düzenledi. Özel bankalarda ise faiz oranları %3.00 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Ancak rekabetin artmasıyla oranlar güncelleniyor.

FAİZ DÜŞÜŞÜGENELE YAYILDI

Aylık değerlendirmelere göre şu anda birçok özel banka faiz oranlarını %3.00 seviyesine ve altına çekmiş durumda. Özel bankalarda 1 milyon TL kredi bulmak artık %3.01, %2.99, %2.89 ve %2.77 gibi oranlarla mümkün hale geliyor. Bu gelişmeler doğrultusunda, bankalarda yaşanan faiz yarışı daha da kızışabilir mi? Eylül sonrasında %2.50 seviyesine ulaşır mıyız? Kredi faizlerindeki hızlı düşüşler, konut fiyatlarına nasıl etki eder? Bu konularla ilgili bilgiler veren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantı kararları gayrimenkul konusunda kredilerin aşağı yönlü etkilenmesine neden oldu, konut kredisi hacminin 600 milyar TL’nin üzerine çıkması ise konut kredisine olan ihtiyacın boyutunu gösteriyor,” dedi.

FAİZ SEVİYESİNİ NE ZAMAN GÖRECEĞİZ?

Kredi kısıtlamalarına rağmen vatandaşların çekebileceği oranlarda kredi kullanmaya devam ettiğini belirten Özelmacıklı, “11 Eylül tarihinde açıklanacak faiz kararında düşüş eğiliminin devam etmesini bekliyoruz. İlk etapta %2.50 seviyeleri zor görünse de yıl sonunda bu oranlara ulaşabileceğimizi değerlendiriyoruz. En önemli sıkıntılardan biri, konut kredilerine getirilen sınırlamalar. Kredi miktarları mutlaka revize edilmeli,” şeklinde konuştu. Ayrıca, gayrimenkul alımı nedeniyle ticari kredilerde önemli avantajlar mevcut. Faiz oranları %3.5 seviyelerinde bile olsa kredi kısıtlamalarına tabii olmamaları iş yeri sahipleri açısından bir avantaj sağlıyor. Kur korumalı mevduat uygulamasının sona ermesi, özellikle önümüzdeki dönemde gayrimenkule olan yönelimi artırabilir. Son dönemde yönelim altın yatırımlarına kaymıştı, fakat gayrimenkulde yeniden bir hareketlenme bekleniyor.

KONUT FİYATLARI ARTACAK MI?

Özelmacıklı, konut fiyatlarının yıl sonuna kadar %20 civarında artış göstermesini beklediğini ifade ederek, “Şu anda tüketiciler yüksek faizle kredi alsa da yapılandırma imkânı göz ardı edilmemeli. Faiz oranları %2.00 seviyesinin altına düştüğünde, bu yapılandırmalar açısından fayda sağlayabilir,” dedi.