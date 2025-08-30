Kredi Faizleri Düşüyor, Konut Alımı Artıyor!

KREDİ PİYASASINDA YENİ GELİŞMELER

2025’in ikinci çeyreği itibarıyla kredi piyasasında bir gevşeme döneminin başladığı görülüyor. Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini düşürmesi, konut kredilerinde önemli bir yön değişimi yarattı. Kamu bankalarının başlattığı kampanyalar, özel bankaların da faiz oranlarını güncellemelerine sebep oldu. Bir kamu bankası konut kredisi faizini %2.69’a indirirken, başka bir kamu bankası da %2.79 oranıyla kredi kampanyası düzenledi. Özel bankalarda ise faiz oranları %3.00 seviyelerinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Ancak rekabetin artmasıyla birlikte bu oranlar yeniden gözden geçiriliyor.

FAİZ DÜŞÜŞÜ KAMPANYASI

Mevcut durumda birçok özel banka, faiz oranlarını %3.00 ve altına çekti. Özel bankalarda 1 milyon TL tutarında kredi için %3.01, %2.99, %2.89 ve %2.77 gibi oranlar bulunabiliyor. Peki, bankalar arasında süren faiz yarışı daha da kızışır mı? Eylül ayı sonrasında %2.50 seviyelerini görebilir miyiz? Kredi faizlerinde yaşanan hızlı düşüşler, konut fiyatlarını nasıl etkileyecek? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr’ye yapmış olduğu açıklamada, “Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantı kararları, gayrimenkul tarafında kredileri aşağı yönlü etkiledi.” dedi.

KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Kredi kısıtlamalarına rağmen, bireyler çekebilecekleri oranlarda kredi kullanmaya devam ediyor. 11 Eylül tarihinde açıklanacak faiz kararında düşüş eğiliminin devam etmesini beklediklerini belirten Özelmacıklı, %2.50 seviyelerine ulaşmanın ilk etapta zor gözükse de yıl sonunda bu oranların görülebileceğini aktardı. Ayrıca, konut kredilerine getirilen sınırlamaların revize edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ticari kredilerde gayrimenkul alımının avantajlı olması, faiz oranlarının aylık %3.5 seviyelerinde olmasına rağmen, iş yerleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

KONUT FİYATLARININ GELECEĞİ

Konut fiyatlarının yıl sonuna kadar %20 civarında artış göstermesini beklediğini ifade eden Özelmacıklı, “Şu anda tüketiciler krediyi yüksek faizle çekse de, yapılandırma imkanının unutmaması gerekiyor.” diye ekledi. Faizler %2.00 seviyelerinin altına düştüğünde, bu durumun yapılandırma avantajları sunabileceği ifade ediliyor.