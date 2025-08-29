Kredi Kartı Borcu Üzerine 90 Gün!

KREDİ KARTI KULLANIMINDA ARTIŞ VE BORÇ SORUNLARI

Türkiye’de kredi kartı kullanımı giderek artarken, borçların ödenmemesi önemli bir sorun haline geliyor. Özellikle yükselen faiz oranları ve günlük harcama tutarlarının artışı, insanların borçlarını zamanında ödemekte zorlanmasına neden oluyor. Peki, kredi kartı borcu üç ay boyunca ödenmezse ne gibi sonuçlarla karşılaşılır?

BORÇLUYA GÖNDERİLEN MESAJLAR VE İHTARLAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye’de milyonlarca kişi kredi kartı kullanıyor ve düzenli ödemeyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İlk ay gecikme durumunda banka, borçluya hatırlatma ve ihtar mesajları gönderiyor. İkinci ayda, gecikme faizi işletilmeye başlanıyor ve ödeme yapılmadığı takdirde idari takip olasılığı gündeme geliyor.

YASAL TAKİP VE FİNANSAL SIKINTILAR

Üçüncü ay sonunda borç hâlâ ödenmezse yasal takip süreci başlıyor. Bu aşamada banka avukatları devreye giriyor ve borçluya icra takibi başlatılabiliyor. Borçlu, bu süreçten sonra kara listeye alınarak kredi notu ciddi şekilde düşüyor. Bu nedenle bankalarla çalışmak daha da zorlaşıyor, kredi ve kredi kartı başvuruları büyük ölçüde reddediliyor. Kredi kartı borcunu üç ay boyunca ödememek, yalnızca icra takibi ile sonuçlanmıyor, aynı zamanda uzun vadede finansal hayatı da zorlaştıracak etkiler doğuruyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER

Finans uzmanları, borcunu ödeyemeyenlerin bankalarıyla irtibat kurarak taksitlendirme ya da yapılandırma talep etmelerini öneriyor. Kısaca, kredi kartı borcunu ertelemek, kısa vadede geçici bir çözüm gibi görünse de uzun vadede hem bireyin mali durumunu hem de kredi sicilini olumsuz etkiliyor.