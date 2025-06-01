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Kredi Kartı Kullanıcıları Habere Dikkat

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YENİ DÜZENLEMELERİ BEKLEYEN BANKACILIK SEKTÖRÜ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç kredileriyle ilgili yaptığı düzenlemenin akabinde kredi kartı işlemleri konusunda da yeni bir adım atmayı planlıyor. Bu süreçte, özellikle nakit avans limitleri ve taksitli işlemlerdeki vade süreleri ile alakalı değişiklikler gündeme geliyor.

TALEPLER DOĞRULTUSUNDA YENİ LIMITLER GELİYOR

2024 yılı Şubat ayında alınan karara göre, nakit avans üst limiti 25 bin TL olarak belirlenmişti ve taksit süresi de yalnızca 3 ay ile sınırlandırılmıştı. Ancak, bankacılık sektörü artan enflasyon ve tüketici ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu kısıtlamaların gevşetilmesini istemişti. Ekonomi yönetimi, gelen talepler doğrultusunda hareket ederek, nakit avans ve taksitli nakit avans üst limitinin 50 bin TL’ye çıkarılması için hazırlık yapıyor.

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