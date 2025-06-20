Kredi Kartı Limiti Artabilir

YENİ DÜZENLEME GÜNDEME GELİYOR

Kredi kartı kullanıcıları için dikkat çeken bir gelişme söz konusu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni bir düzenleme hazırlıyor. Bu düzenlemeye göre, halihazırda 25 bin TL olan kredi kartı nakit avans limiti 50 bin TL’ye çıkarılabiliyor.

NAKİT ÇEKİM MİKTARI ARTIYOR

Yapılacak düzenleme ile birlikte kredi kartı sahipleri, acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut limitin neredeyse iki katı kadar nakit çekim yapabiliyor. Bu durum, özellikle ekonomik dalgalanmalardan etkilenen bireylerin üzerindeki yükün hafifletilmesini hedefliyor.

TAKSİT SÜRESİ GENİŞLETİLECEK

Söz konusu düzenleme yalnızca nakit avans limitiyle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda taksitli nakit avans işlemlerinde de bir genişleme planlanıyor. Mevcut taksit süresi 3 ayken, yeni düzenleme ile bu süre 6 aya kadar çıkarılabiliyor. Böylelikle kredi kartı kullanıcılarına daha esnek ödeme koşulları sunulmuş oluyor.

BANKALAR GÜNCELLEMELER YAPIYOR

Yeni düzenlemenin uygulanmasıyla, bankaların kredi kartı limitleri ve taksit planlarını güncellemesi bekleniyor. Ancak bu değişikliğin resmi tarihinin ne zaman olacağı henüz açıklanmamış durumda. Bankalar, süreç ile ilgili olarak kullanıcılarını bilgilendirmeye devam edecek.