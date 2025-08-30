Kredi Kartı Limitleri Artırıldı! Hileli Uygulama Tespit Edildi

BDDK’TAN BANKALAR İÇİN KRİTİK DENETİM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı bankaların kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı bir şekilde artırdığını tespit etti. Yapılan denetimler sırasında, müşterilerin gelir bilgilerinin gerçek dışı bir biçimde yükseltilerek limitlerin yasal sınırların üzerine çıkartıldığı belirlendi. Mevzuata göre, bir bireyin kredi kartı limiti, aylık net gelirinin en fazla dört katını geçemiyor. Ancak bazı bankaların bu sınırları aştığı ortaya kondu. Örneğin gerçek geliri 70 bin TL olan bir müşterinin geliri 198 bin TL olarak gösterilerek 428 bin 50 TL limit tanımlandığı görüldü. Oysa bu durumda mevzuata uygun olarak müşteriye en fazla 280 bin TL limit verilmesi gerekiyordu.

USULSÜZ UYGULAMALI BANKALARA CEZA UYARISI

BDDK, usulsüz uygulamaları belirleyerek bu bankalara resmi yazılı uyarılar gönderdi. Açıklamada, “Hileli artış yapan bankalara idari ve para cezası uygulanacak” ifadeleri yer aldı. Kurum, bankaların mevzuata uygun hareket etmesi gerektiğinin altını çizerken, bu tür uygulamaların devam etmesi durumunda daha ağır yaptırımların uygulanabileceğini ifade etti.

MÜŞTERİLERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzmanlar, bazı müşterilerin bu tür limit artışlarıyla bilgileri dışında karşılaşabileceğini vurguladı. Bankaların mobil uygulamalarında bulunan “Kart Ayarları” bölümünde “düzenli limit artışı” seçeneğinin kapatılabileceğine dikkat çekti. Bu adım, müşterilerin limitlerinin kendi onayları dışında artırılmasını engellemek amacıyla önemli bir koruma sağlıyor.