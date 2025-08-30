Kredi Kartı Limitleri Usulsüz Artırıldı!

KREDİ KARTI LİMİTLERİNDE USULSÜZLÜKLER ORTAYA ÇIKTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı bankaların kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı şekilde artırdığını tespit etti. Yapılan denetimlerden elde edilen bulgulara göre, bankalar, müşterilerin gelir bilgilerini gerçeğe aykırı biçimde artırarak kredi kartı limitlerini yasal sınırların üzerine çıkardı. Mevzuata göre kişilerin kredi kartı limiti, aylık net gelirinin en fazla dört katı olabiliyor. Ancak bazı bankaların bu sınırı aşarak limit tanımladığı belirlendi. Örnek olarak, gerçek geliri 70 bin TL olan bir müşteriye, geliri 198 bin TL olarak gösterilerek 428 bin 50 TL limit belirlendi. Oysaki mevzuata uygun olan en yüksek limit yalnızca 280 bin TL olabilirdi.

BDDK’DAN SERT UYARI GELDİ

BDDK, söz konusu usulsüz uygulamaları tespit eden bankalara yazılı uyarılar gönderdi. Kurum, yaptığı açıklamada, “Hileli artış yapan bankalara idari ve para cezası uygulanacak” ifadelerini kullandı. BDDK, bankaların mevzuata uygun şekilde hareket etmeleri gerektiğini vurgularken, uygulamaların devam etmesi durumunda daha ağır yaptırımların gündeme gelebileceğini de belirtti.

MÜŞTERİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, bazı müşterilerin bu tür limit artışlarıyla bilgileri olmadan karşılaşabileceklerine dikkat çekti. Müşterilerin, bankalarının mobil uygulamalarında yer alan “Kart Ayarları” bölümünden “düzenli limit artışı” seçeneğini kapatmaları önerildi. Bu adım, müşterilerin limitlerinin kendi onayları dışında artırılmasının engellenmesi adına önemli bir koruma sağlıyor.