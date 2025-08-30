Kredi Kartı Limitleri Yükseltiliyor!

BDDK’DAN MEVZUATA AYKIRI KREDİ KARTI LIMITLERİ TESPİTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı bankaların kredi kartı limitlerini yasal olmayan bir şekilde artırdığına dair bulgulara ulaştı. Denetimlerde, müşterilerin gelir bilgilerinin gerçeğe aykırı bir biçimde yükseltildiği ve bu sayede limitlerin yasal sınırların üzerinde belirlendiği görüldü. Mevzuat gereği bir bireyin kredi kartı limiti, aylık net gelirinin en fazla dört katı olabiliyor. Ancak bazı bankaların bu kuralı ihlal ettiği belirlendi. Örneğin, gerçek geliri 70 bin TL olan bir müşteri için gelir 198 bin TL olarak gösterilip, 428 bin 50 TL limit açıldığı tespit edildi. Oysa bu müşteriye, mevzuata göre en fazla 280 bin TL limit verilmesi gerekiyordu.

BDDK’DAN YAZILI UYARI

Kurum, usulsüz uygulamalar tespit edilen bankalara yazılı bir uyarı gönderdi. Açıklamada, “Hileli artış yapan bankalara idari ve para cezası uygulanacak” ifadeleri yer aldı. BDDK, bankaların mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi gerektiğini vurgularken, bu tür uygulamaların sürmesi halinde daha katı yaptırımların uygulanabileceğini bildirdi.

MÜŞTERİLER İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, bazı müşterilerin bu tür limit artışlarıyla bilgileri dâhilinde karşılaşma olasılığının bulunduğuna dikkat çekti. Bankaların mobil uygulamalarındaki “Kart Ayarları” bölümünden “düzenli limit artışı” seçeneğinin devre dışı bırakılabileceği hatırlatıldı. Bu işlem, müşterilerin limitlerinin kendi onayları olmadan artırılmasını engellemek amacıyla önemli bir koruma mekanizması oluşturuyor.