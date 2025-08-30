Kredi Kartı Sınırları Aşıldı! BDDK Uyardı

MEVZUATA AYKIRI KREDİ KARTI LİMİT ARTIŞLARI TESPİT EDİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı bankaların kredi kartı limitlerini yasal olmayan şekilde artırdığını açıkladı. Yapılan denetimler sonucunda, müşterilerin gelir bilgilerinin gerçeğe aykırı bir biçimde yükseltilerek, limitlerin mevzuatın belirlediği sınırların üzerine çıkarıldığı belirlendi. Mevzuata göre bir bireyin kredi kartı limiti, aylık net gelirinin en fazla dört katı ile sınırlı. Ancak bazı bankalar bu sınırı aşarak usülsüzlük yapıyor. Örneğin, gerçek geliri 70 bin TL olan bir müşteri 198 bin TL olarak gösterilerek 428 bin 50 TL limit belirlenmiş. Oysa bu müşteriye verilebilecek en yüksek limit sadece 280 bin TL olabilirdi.

BDDK’DAN UYARI MESAJI

BDDK, denetimlerde usulsüz uygulamalar tespit edilen bankalara yazılı uyarılar gönderdi. Kurumdan yapılan açıklamada, “Hileli artış yapan bankalara idari ve para cezası uygulanacak” denildi. Ayrıca, BDDK bankaların mevzuatlara uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgularken, uygulamanın devam etmesi durumunda daha ağır yaptırımların gündeme gelebileceği ifade edildi.

MÜŞTERİLERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzmanlar, bazı müşterilerin bu tür limit artışlarıyla bilgileri dışında karşılaşılabileceğine dikkat çekiyor. Bankaların mobil uygulamalarındaki “Kart Ayarları” kısmında yer alan “düzenli limit artışı” seçeneğinin kapatılabileceği hatırlatılıyor. Bu adım, müşterilerin limitlerinin kendi onayları dışında artırılmasını engellemek adına önemli bir koruma sağlıyor.