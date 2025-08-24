Gündem

Kredi Kartlarıyla Yakıt Ücretsiz Elde Ediliyor

MİLYONLARCA KULLANICI AVANTAJLARI BEKLİYOR

Milyonlarca araç sahibi ve kredi kartı kullanıcısı, sunulan avantajları araştırıyor. Kredi kartlarıyla akaryakıt alındığında, belirli şartlar sağlandığı takdirde indirimler ve puanlar elde ediliyor. Bu indirimler ile 500 liraya kadar, diğer bir deyişle yaklaşık 10 litreye yakın yakıt bedava alınabiliyor.

Petrol Ofisi istasyonlarında Axess kartı ile 4 kez 900 liralık alım yapanlar, 300 lira puan veya indirim fırsatı yakalıyor. Ayrıca, Denizbank Bonus kartı sahipleri de anlaşmalı istasyonlarda 5 defa 1500 liralık alım gerçekleştirdiklerinde 500 lira puan veya indirim kazanıyor.

