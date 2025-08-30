Kredi Yarışı Kızıştı: %2.69 Faiz!

KREDİ PİYASASINDA GEVŞEME BAŞLADI

2025’in ikinci çeyreği itibarıyla kredi piyasasında belirgin bir gevşeme hareketi görülmeye başlandı. Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini indirmesiyle beraber konut kredileri açısından önemli bir dönüşüm yaşandı. Kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan kampanyalar, özel bankaları da harekete geçirdi. Bir kamu bankası konut kredisi faiz oranını %2.69 seviyesine düşürürken, başka bir kamu bankası da %2.79 faizle kredi kampanyası düzenledi. Özel bankalarda faizler ise %3.00 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederken, rekabetin yükselmesiyle birlikte oranlar yeniden güncellendi.

FAİZ DÜŞÜŞÜ GENELDE HİSARLAR ÜSTÜNE YAYILDI

Şu anda birçok özel bankanın faiz oranı %3.00 ve altına çekildi. Özel bankalarda 1 milyon TL kredi almak için %3.01, %2.99, %2.89 ve %2.77 oranlarında krediler bulmak mümkündür. Ancak bankalarda faiz yarışı daha da kızışacak mı? Eylül sonrası %2.50 seviyeleri görülebilecek mi? Kredi faizlerindeki hızlı düşüşler, konut fiyatlarına nasıl etki edecek? Konuyla ilgili olarak Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı aşağıdaki gibi açıklamalarda bulundu: “Merkez Bankası’nın Para Politikasına dair kurulu toplantı kararları, gayrimenkul alanında kredileri aşağı yönde etkiledi. Konut kredisi hacminin 600 milyar TL’yi aşması, bu noktada konut kredilerine duyulan ihtiyacı açıkça gösteriyor.”

KREDİ FAİZLERİNDE %2.50 SEVİYESİ NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Kredi kısıtlamalarına rağmen bireyler çekebilecekleri miktarda kredi kullanmaya devam ediyor. 11 Eylül tarihinde açıklanacak faiz kararında düşüş eğiliminin süreceği öngörülüyor. Faiz oranlarında %2.50 seviyelerinin başlangıçta zor gözükmesi muhtemel. Yıl sonuna kadar %2.50 oranlarının görülebileceği değerlendirilmektedir. “Bizim en büyük sıkıntımız konut kredilerine getirilen sınırlamalardır. Kredi miktarlarının revize edilmesine ihtiyaç var” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca ticari kredilerde gayrimenkul alımı açısından önemli avantajlar mevcut. Faiz oranları aylık %3.5 seviyelerinde olsa da kredi kısıtlamalarına takılmaması, iş yerleri için avantaj sağlıyor.

KONUT FİYATLARI ARTACAK MI?

Konut fiyatlarında yıl sonuna kadar %20 civarında bir artış beklediğini ifade ediyor. “Şu an tüketiciler krediyi yüksek faizle çekiyor ancak yeniden yapılandırma imkanı göz ardı edilmemeli. Faizler %2.00 seviyesinin altına düştüğünde, yapılandırma açısından önem arz eden avantajlar ortaya çıkacaktır” diyerek konuyu değerlendiriyor.