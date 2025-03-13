Kripto Para Düzenlemeleri: Kaldıraçlı İşlemler Yasaklandı

Türkiye’de kripto para sektörünü düzenleyen iki önemli tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu tebliğler, “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-35/B.1)” ve “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ (III-35/B.2)” şeklinde. Kripto para borsalarının faaliyetleri, düzenlemelerle sıkı kurallara bağlanıyor. Hedef, yatırımcıların korunması ve piyasa güvenliğinin artırılması. Bu bağlamda kaldıracın yasaklanması gibi radikal kararlar öne çıkıyor. İşte yeni düzenlemelerin dikkat çeken ayrıntıları…

KRİPTO PARA BORSALARINA LİSANS VE SERMAYE ŞARTI

Yeni düzenlemeler doğrultusunda, Türkiye’deki kripto para borsaları için lisans alma zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca, bu platformların faaliyetlerine devam edebilmesi için 150 milyon TL’lik sermaye yeterliliği aranacak. Kripto para saklama hizmeti sunan kuruluşlar için ise bu rakam 500 milyon TL olarak belirlendi. Artık borsalar, her kripto varlığı özgürce listeleyemeyecek; bunun için bir komite oluşturulacak ve sadece belirli kriterleri karşılayan varlıkların listelenmesine izin verilecek.

KALDIRAÇLI İŞLEMLER YASAKLANDI

Kripto para piyasasında riskli bulunan kaldıraçlı işlemler, Türkiye’de tamamen yasaklandı. Bu yasak, yatırımcıların yüksek riskli işlemler nedeniyle zarar görmesini önlemeyi amaçlıyor. Ayrıca, piyasa manipülasyonunu engellemek amacıyla borsalara ek sorumluluklar yüklendi. Düzenlemeler, piyasa istikrarını koruma çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor.

SOĞUK CÜZDAN VE SAKLAMA ZORUNLULUĞU

Yatırımcıların varlıklarının güvenliği için önemli adımlar atıldı. Artık borsalar, müşterilere ait kripto varlıkların yüzde 95’ini bir saklama kuruluşuna aktarmak zorunda. Ayrıca, bu varlıkların soğuk cüzdanlarda saklanması şartı getirildi. Bu önlemler, siber saldırılara karşı koruma sağlamayı ve müşteri güvenini artırmayı hedefliyor.

TRANSFER VE KİMLİK DOĞRULAMA KURALLARI

Yeni düzenlemeler, kripto para transferleri konusunda değişiklikler getiriyor. 1 milyon TL’nin altındaki transferler için herhangi bir kısıtlama yokken, bu tutarın üzerindeki transferler için onay gerekecek. Ayrıca, tüm transfer işlemlerinde çift faktörlü kimlik doğrulama prosedürü zorunlu hale getiriliyor. Bu önlemler, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçların önüne geçmeyi amaçlıyor.

REKLAMLAR VE DENETİM SPK’YA EMANET

Kripto para borsalarının Türkiye içerisindeki reklam faaliyetleri, artık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenecek. Borsalar, müşterilere kripto varlıkların riskli olduğunu açıkça belirtmekle yükümlü olacak. Ayrıca, her yıl en az bir defa denetime tabi tutulacak ve bu denetim raporları SPK’ya sunulacak. Firmaların sermaye yeterliliğine sahip olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilecek; yeterliliği karşılamayanların faaliyetleri kısıtlanabilecek ya da tamamen durdurulabilecek.

YATIRIMCILAR VE BORSALAR İÇİN YENİ DÖNEM

Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenlemeler, Türkiye’de kripto para piyasasında köklü değişiklikler yaratacak. Yatırımcıların korunması ve piyasa güvenilirliğinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca, borsaların daha şeffaf ve düzenli bir şekilde faaliyet göstermesi sağlanacak. Ancak, kaldıraçlı işlemlerin yasaklanması ve yüksek sermaye şartı gibi kararlar, bazı piyasa aktörleri tarafından eleştirilebiliyor.

Kripto para dünyasında yeni bir dönem başlatan bu düzenlemelerin, uzun vadede piyasaya nasıl etki yapacağı zamanla belirginleşecek. Yatırımcılar ve borsalar, yeni kurallara uyum sağlamak için çalışmalara başladı bile.