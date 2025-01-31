Kripto Para Piyasası Dalgalı Seirini Sürdürüyor

KRİPTO PİYASASINDA SON GELİŞMELER

Bybit Türkiye Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Akçın, “Kripto para piyasasında volatilitenin devam etmesi, yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler sunuyor. Lider kripto varlıkları Bitcoin ve Ethereum, fiyat dalgalanmalarıyla dikkat çekerken, altcoin’lerdeki hareketlilik de yatırımcıları etkiliyor. Özellikle Bitcoin madencilik sektörüne yönelik yeni ürünler, yatırımcılara daha fazla erişim imkanı sağlarken, piyasa dinamizmini de artırıyor” şeklinde konuştu. Grayscale’in Bitcoin Madencilik ETF’si (MNRS) ve XRP Trust’ın spot XRP ETF’sine dönüştürülmesi gibi adımlar, kripto varlıkların kurumsal portföylerde daha fazla yer bulmasına olanak tanıyabiliyor. Ek olarak, Çekya Merkez Bankası’nın Bitcoin’i rezervlerine dahil etmeyi değerlendirmesi, dijital varlıklara olan ilginin arttığını gösteriyor. USDC’nin Aptos blok zincirine entegrasyonu ise stablecoin kullanımını daha da yaygınlaştıracak gibi görünüyor.

PİYASADA VOLATİLİTE DEVAM EDİYOR

Kripto para piyasası, volatil bir seyir izlemeye devam ediyor. Son 24 saatte küresel kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 1,5’lik düşüşle 3 trilyon 698 milyar dolar seviyesine geriledi. DeFi piyasa değeri 132 milyar dolarda sabit kalırken, altcoin piyasa değeri 1 trilyon 706 milyar dolardan 1 trilyon 639 milyar dolara düştü. Bitcoin (BTC), son 24 saatte yüzde 0,6’lık bir kayıpla 104 bin 500 dolarda işlem görürken, Ethereum (ETH) yüzde 1,6’lık bir artışla 3 bin 245 dolara yükseldi. Diğer kripto paralar arasında XRP, yüzde 0,7’lik bir düşüşle 3,10 dolarda işlem görüyor. Solana (SOL) ise yüzde 0,8’lik bir kayıpla 237,38 dolara geriliyor. Spot Bitcoin ETF’lerine 588,22 milyon dolarlık net giriş olurken, Ethereum ETF’lerine de 67,77 milyon dolarlık giriş kaydedildi. BlackRock Bitcoin ETF (IBIT), 321,50 milyon dolarlık girişle en büyük etkiye sahip oldu.

GRAYSCALE, YENİ BİR ETF SUNDU

Grayscale, Bitcoin madencilik şirketlerine yatırım yapma imkanı sunan Grayscale Bitcoin Madencilik ETF’sini (MNRS) yatırımcılara tanıttı. Bu girişim, Bitcoin madencilerinin ağın güvenliği ve sürdürülebilirliği üzerindeki kritik rolüne dikkat çekiyor. Pasif yönetim anlayışıyla hazırlanan ETF, Bitcoin madencilik sektörünün dinamiklerine uyum sağlayan kurallara dayalı bir endeksi takip ediyor. ETF, Bitcoin madencilik ekosistemindeki şirketlere yatırım yaparak bu sektöre erişim imkanı sunmayı hedefliyor. MNRS, Bitcoin Madencilik Endeksi’nin performansını, ücret ve giderler hariç olarak birebir yansıtmayı amaçlıyor. New York Menkul Kıymetler Borsası’nda listelenen MNRS, yatırımcılara Bitcoin madenciliğinin büyüyen dünyasına kolay erişim sağlarken, bir borsa yatırım fonunun sağladığı yapı ve esneklikten de yararlanma imkanı sunuyor. Bitcoin madenciliği, ağın temel yapı taşını oluşturuyor ve uzun vadeli sürdürülebilirlikle güvenliği garanti altına alıyor.

ÇEKYA MERKEZ BANKASI’NDAN YENİ ANALİZ

Çekya Merkez Bankası (CNB), uluslararası rezerv yönetim stratejisi çerçevesinde yeni varlık sınıflarını incelemek için bir analiz süreci başlattı. Bu süreç, Bitcoin’i de içerebilir. 30 Ocak’ta gerçekleştirilen Banka Kurulu toplantısında alınan bu karar, CNB’nin rezerv portföyünü çeşitlendirme hedefiyle uyumlu bir adım olarak öne çıkıyor. Resmi açıklamada Bitcoin’e spesifik bir atıfta bulunulmasa da CNB Başkanı Aleš Michl, daha önce Bitcoin’e olan ilgisini dile getirdi. Michl, “Bitcoin’i düşündüm ancak bankanın yönetim kurulunda yedi kişiyiz. Şimdilik altın yeterli görünüyor, ancak bu konuyu tartışmaya devam edebiliriz” şeklinde ifadelerde bulundu. Analiz süreci tamamlanana kadar rezerv portföyünde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Olası değişiklikler, her çeyrek yayınlanan rezerv raporlarında kamuoyuyla paylaşılacak. Financial Times’ın haberine göre CNB, 7 milyar dolarlık rezervinin yüzde 5’i kadarını Bitcoin’e yatırım yapmayı değerlendiriyor.

CIRCLE’DAN USDC AÇIKLAMASI

Circle, USDC’nin artık Move tabanlı Layer1 blok zinciri Aptos’ta aktif olduğunu duyurdu. Bu gelişme ile kullanıcılar ve geliştiriciler, zincirler arasında köprü kullanmaya gerek kalmadan USDC’yi Aptos’ta kullanabilecekler. Circle’ın blogundaki bilgilere göre, Circle Mint ve API’leri artık Aptos üzerindeki USDC’yi tam olarak destekliyor. Bu durum, finansal kuruluşların USDC likiditesine ulaşmasını kolaylaştırıyor ve Aptos’un hızlı, güvenli ağından faydalanmalarını sağlıyor. USDC, blok zinciri üzerinde yapılacak eşler arası ödemeler, sınır ötesi havaleler gibi birçok alanda yenilikçi kullanım fırsatları sunuyor. Açıklamadan sonra Petra Wallet ve Stripe gibi önemli firmaların, Aptos’ta yerel USDC’yi desteklemesi bekleniyor.

GRAYSCALE’DEN XRP ETF BAŞVURUSU

Grayscale, XRP Trust’ını New York Borsası’nda işlem görecek bir spot XRP ETF’sine dönüştürmek için resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Şirket, bu dönüşümle birlikte XRP piyasasına hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların daha kolay erişim sağlamasını hedefliyor. Başvurunun onaylanması halinde, şu anda 16.1 milyon dolarlık varlığa sahip olan Grayscale XRP Trust, borsa yatırım fonuna (ETF) dönüşecek. Yeni yapı içerisinde Coinbase Custody Trust, fonun saklama hizmetlerini, BNY Mellon Asset Servicing ise idari işlemleri yürütecek. Bu yaklaşım, yatırımcılar için güvenlik ve operasyonel kolaylık sunmayı amaçlıyor. Grayscale’in bu girişimi, SEC’in daha önce dile getirdiği saklama ve uyumluluk konularını ele alan net bir çerçeve sunuyor. XRP ETF başvuruları yalnızca Grayscale ile sınırlı değil. CoinShares, Bitwise, ProShares ve WisdomTree gibi önemli varlık yöneticileri de XRP ETF’leri için SEC’e başvuruda bulundu. Ancak Grayscale’in önerisi, SEC Başkanı Gary Gensler’in görevden ayrılmasının ardından gerçekleştirilen bu başvuru, dikkat çekiyor. Trump yönetimi altında daha kripto dostu bir yaklaşım beklentisi, Grayscale’in başvurusuna olan umutları artırıyor.