Kripto Piyasasında Trump Etkisi: Büyük Yükseliş

KRİPTO REZERVİ AÇIKLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir merakla beklenen kripto rezervini resmen duyurdu. Truth Social’daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, BTC, ETH, XRP, SOL ve ADA’nın yer alacağı bir ABD Stratejik Kripto Rezervi oluşturulması için talimat verdi. Trump, ilk başta bu rezervin yalnızca XRP, SOL ve ADA’dan oluşacağını belirtti ancak bir saat içinde açıklamasını güncelleyerek BTC ve ETH’nin de dahil edileceğini açıkladı. Trump, “Ve tabii ki BTC ve ETH, diğer değerli kripto paralar gibi, rezervin merkezinde yer alacaktır. Bitcoin ve Ethereum’u ben de seviyorum!” şeklinde ifadelerde bulundu.

KRİPTO SEKTÖRÜ CANLANIYOR

Trump, kripto rezervinin, “Biden yönetiminin yıllardır sürdürdüğü yolsuz saldırıların ardından bu kritik sektörü yeniden ayağa kaldıracağını” öne sürerken, “ABD’yi dünyanın kripto başkenti haline getirmek için ne gerekiyorsa yapacağım!” ifadelerini kullandı. Başkan’ın açıklaması sonrasında kripto paralar belirgin bir yükseliş gösterdi. Rezervde yer alacak kripto paralar arasında en fazla artışı ADA göstererek yüzde 80 oranında değer kazandı.

KRİPTO PARALARDA YÜKSELİŞ

Trump’ın açıklamasının ardından, kripto paralarda geniş bir yükseliş hareketi gözlemlendi. Özellikle BTC, ETH, SOL, XRP ve ADA’da önemli artışlar yaşandı. Bitcoin, yüzde 8’den fazla artarak 92 bin dolara yaklaştı. Ether ise 2 bin 500 dolar seviyesine çıkarak kısa sürede yüzde 14 değer kazandı. XRP, SOL ve ADA’da ise daha güçlü yükselişler yaşandı. XRP, yüzde 36 artış göstererek 3 dolara yükseldi. SOL, yüzde 28 artışla 180 dolara ulaşırken, en sert artışı gerçekleştiren ADA yüzde 80 değer kazanarak 1.15 dolara dayandı.