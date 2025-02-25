Krispy Kreme İçin İflas Tehlikesi Yaklaşıyor

GEÇİCİ MÜHLET TALEBİ

Krispy Kreme Gıda şirketi için yapılan başvuru sonrası mahkeme, 3 aylık geçici mühlet verdi. 78 restoranı bulunan Krispy Kreme için 3 kişilik bir komiser heyeti atandı. Şirketin, İş Gıda’nın borçlarına kefil olması nedeniyle özellikle zor bir durumda olduğu ve toplam 31 milyon TL borcu bulunduğu ortaya çıktı.

İŞ HOLDİNG’İN BORÇ DURUMU

Toplamda 7.7 milyar lira borcu olan İş Holding, krizin etkisiyle gruba bağlı üç şirketi için konkordato talep etti. Bu şirketler, İş Gıda Sanayi AŞ, İş Gıda Dağıtım AŞ ve Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ olarak belirtiliyor. 6 bine yakın çalışanı bulunan grup, Krispy Kreme Gıda için de benzer taleplerde bulundu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesine 17 Şubat tarihinde başvuru yapıldı. Dava dosyasına göre, Krispy Kreme’in borcu 31 milyon TL seviyesinde ve 430 civarında çalışanı mevcut.

BANKALARIN BLOKESİ VE ŞİRKETİN ZOR DURUMU

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 5 Şubat günü şirkete ait banka hesaplarına bir özel bankanın bloke koyduğu belirtildi. “Hiçbir borcumuz olmamasına rağmen İş Holding AŞ çapraz kefaletinden dolayı tüm banka hesaplarımız bloke edildi. İşçilerimizin maaşları bloke edildi. Maaşlar ödenemedi. Şirketimize ait araçlar hakkında bağlamalı haciz kararı aldırıldı. Bu nedenle ürün sevklerimiz durma noktasına gelmiştir” ifadeleri dilekçede yer aldı.

İFLAS RİSKİ

Dava dilekçesinin devamında, “Bankalar tarafından sadece kefalet ilişkisi dolayısıyla yapılan uygulamalar neticesinde şirketimizin tüm işleyişi durmuş, maaş, çek, kredi, vergi ve SGK ödemeleri ödenemez duruma gelmiştir. Faaliyetlerimizin devamlılığı için kritik önemde olan ticari araçlar ile personelin bakım onarım için kullandığı araçlar bağlamalı olarak haczedildiği için firmamız hızla iflasa doğru gitmektedir” açıklamaları yapıldı.