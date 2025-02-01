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Kristal Marmara Ödülleri Sahiplerini Buldu

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ÖDÜL TÖRENİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Marmara Üniversitesi ve Marmara İşletme Kulübü öğrencilerinin organize ettiği Kristal Marmara Ödülleri, önceki akşam İstinye Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde sahiplerine ulaştı. Geceye katılan birçok ünlü isim, öğrencilerle birlikte hayranlık duydukları sanatçılarla fotoğraf çektirerek anı biriktirdi.

MELİKE ŞAHİN’İN ŞAŞIRTAN BAŞARISI

Melike Şahin, “Yılın en iyi şarkısı” ödülüne layık görüldü. Şahin, “O Ses Türkiye” jürisinde yer alması hakkında, “Bu benim için inanılmaz. Hâlâ şoktayım. Çok eğlenceli ve keyifli bir deneyimdi. En acemileri olduğum için panikledim. Ama bütün jüri üyesi arkadaşlarım bana yardımcı ve destek oldu. İlerleyen bölümlerde daha iyi olacağıma inanıyorum. Teklif geldiğinde çok şaşırdım, ama sonra ‘neden olmasın’ dedim ve yarışmada yer almayı kabul ettim.” şeklinde ifadelerde bulundu.

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