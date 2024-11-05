Kritik Eşik Aşıldı: Memur Zam Hesaplandı

ENFLASYONUN ETKİLERİ GÜNDEMLERDE

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini doğrudan etkileyen en son açıklanan enflasyon oranı sonrasında birçok uzmandan farklı senaryolar gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda en fazla dikkat çeken açıklama Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem’den geldi. Milyonlarca kişinin yaşam koşullarını etkileyecek olan 6 aylık enflasyon verilerinin 4 aylık oranı belli oldu. Sırada Kasım ve Aralık ayı verileri olsa da, 4 aylık veriler doğrultusunda zam oranları büyük oranda netlik kazanmış durumda.

FARUK ERDEM’İN AÇIKLAMALARI

APara canlı yayınına katılan ekonomist Faruk Erdem, 4 aylık enflasyon farkının yüzde 12,06 olduğunu belirtti. Erdem, Orta Vadeli Program’ın ışığında yıl sonu enflasyonu için bazı tahminlerin bulunduğunu hatırlatarak, Merkez Bankası ve piyasa anketlerinden çıkan sonuçlara dayanarak, yüzde 41,5 oranında bir yıl sonu enflasyon öngörüsü olduğunu dile getirdi. Ayrıca yüzde 41 ile yüzde 46 arasında değişen tahminlerin de mevcut olduğunu ekledi.

Erdem, “4 aylık veri bizim için kesinleşmiş bir veri” diyerek, SSK ve Bağkur emeklileri açısından 4 aylık enflasyon artışının yüzde 12,06 olduğunu vurguladı. Bu oranın üzerine Kasım ve Aralık aylarının enflasyonunun ekleneceğini işaret eden Erdem, memur ve memur emeklileri için dördüncü aydan itibaren bir enflasyon farkının oluşmaya başladığını söyledi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜKSEK ARTIŞ

Erdem, 4 aylık artışa göre yüzde 1.87’lik bir fark olduğunu belirterek, “Bu durumda da fark alacaklar kesinleşti” ifadelerini kullandı. Yüzde 12,06’lık artıştan dolayı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışının yüzde 12,06, memurlar ve memur emeklileri açısından ise yüzde 7.99 olduğunu vurguladı. Buna ek olarak, Erdem’in belirttiğine göre Ocak ayında yüzde 6’lık toplu sözleşme artışı, dört aylık enflasyon farkıyla bir araya geldiğinde yüzde 7.99 seviyesine çıkmış olacak.

Erdem, Ocak ayında hükümetin refah payı verilmesi halinde emeklinin alabileceği ek artış hakkında da açıklamalarda bulundu. Eğer bir refah payı artışı kararı alınmazsa, yüzde 15-16 bandında bir artış söz konusu olabileceğini belirtti. Taban maaşla ilgili de tahmini 12.500 liralık artışın yüzde 20 artırılarak 15.000 liraya çıkarılabileceğini belirten Erdem, bunun için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.