Kritik Güvenlik Açığı: ‘Görsel Saldırı’ Uyarısı

DÜNYA ÇAPINDA GÜVENLİK UYARI

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcılarını güvenlik açıkları hakkında yeniden acil bir şekilde uyarıyor. Meta, özellikle Windows masaüstü sürümünde kritik bir güvenlik açığı buldu ve bu konuya dair bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Bu açık, kötü niyetli kişilerin zararlı bir görsel ya da dosya göndererek kullanıcıların cihazlarına uzaktan erişim sağlamasına olanak tanıyor. “Spoofing” adı verilen bu saldırı tekniği, kullanıcıların güvenini manipüle ediyor.

GÖRSEL TEMELLİ SALDIRILARIN DETAYI

Bu güvenlik açığı özellikle görseller üzerinden gerçekleştirilen saldırılar sebebiyle öne çıkıyor. Kötü niyetli kişiler, zararlı bir görseli sanki güvenli bir medya dosyasıymış gibi WhatsApp aracılığıyla kullanıcıya gönderebiliyor. Kullanıcı o görseli açtığında, görünürde sadece bir fotoğraf görüntülüyor gibi görünse de aslında arka planda zararlı bir kod çalıştırılabiliyor. Bu kod, cihazın kontrolünü siber korsana verip, sistemdeki hassas verilere erişim sağlama ihtimali oluşturuyor.

KULLANICILARA GÜNCELLEME İÇİN UYARI

Meta, yaptığı açıklamada, bu güvenlik açığının yalnızca Windows için tasarlanan masaüstü uygulamasında tespit edildiğini vurguladı. Kullanıcılara en kısa zamanda uygulamayı güncellemeleri gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, grup sohbetlerinde paylaşılan görsellere karşı dikkatli olunması önerildi, çünkü bu tür saldırılar tanıdık bir kişi aracılığıyla gruplara yayılabiliyor; böylece kullanıcılar tehditlerin farkında olmadan cihazlarını riske atabiliyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: GÜVENLİK RİSKLERİ HIZLA ARTIYOR

Siber güvenlik uzmanı Adam Pilton, “WhatsApp gruplarında yoğun bir fotoğraf alışverişi oluyor. Eğer zararlı içerikler güvenilir bir kişi üzerinden yayılırsa, kullanıcılar ne olduğunu anlamadan zararlı yazılımı aktif hale getirebilir” ifadesini kullandı.

SİBER TEHDİTLERİN YÜKSELİŞİ

SonicWall tarafından yayımlanan güncel rapora göre, 2024 yılı boyunca günde ortalama 637 yeni ve daha önce görülmemiş zararlı yazılım tespit edildi. Toplamda 210 binden fazla yeni dijital tehdit kaydedildi. SonicWall Başkan Yardımcısı Spencer Starkey, “Siber suçlular her gün daha sofistike saldırılar geliştiriyor. Bu durum, tüm kurumları ve bireyleri daha hızlı ve dikkatli olmaya zorluyor” dedi.