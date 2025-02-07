Kronik Hastalara Devletten 10.125 TL Yardım!

EKONOMİK ZORLUKLAR VATANDAŞLARI DERİNDEN ETKİLİYOR

Türkiye’de ekonomik sıkıntılar birçok insanın yaşamını derinden etkiliyor. Özellikle sağlık sorunları nedeniyle çalışma imkanı bulamayan vatandaşlar, geçim sorunları ile başa çıkmak zorunda kalıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu tür zorluklar yaşayan bireyler için aylık 10.125 TL nakdi destek sağladığını açıklıyor. Bu yardım, çalışma fırsatı tamamen ortadan kalkan ve kronik hastalıklara sahip olan bireyler için özel bir destek paketi olarak dikkat çekiyor. SSPE, tüberküloz gibi ciddi hastalıklar yaşayanlar için sosyal hayatın dışına itilen bireyler için önemli bir güvence sağlıyor.

BAŞVURU KRİTERLERİ BELİRLİ

Bu destekten yararlanmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. İlk olarak, hastanın çalışma gücünü önemli ölçüde kaybetmiş olması ve bu durumu sağlık raporları ile kanıtlaması gerekli. Başvurular, hastaların kendileri tarafından veya bakmakla yükümlü olan yakınları aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı 10.125 TL’lik bu destek ödemesi, Temmuz 2025’e kadar düzenli bir şekilde devam edecek.

DESTEKLER ARTIRILABİLİR

Ayrıca, memur maaşlarına yapılan zam oranına göre bu destek ödemelerinde de artış yapılması bekleniyor. Bu destek programı sayesinde hastalar tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetebiliyor. Aynı zamanda, ekonomik zorluklarla karşılaşmadan yaşamlarını sürdürebilecekler.