Kuantum Işınlamada 1.423 Kilometre Mesafe Rekoru

DENEME DETAYLARI VE REKORLAR

Deney, düşük sıcaklıklarda çalışan kuantum işlemciler ve süperiletken foton detektörleri kullanılarak gerçekleştiriliyor. Veri aktarımı, ışık hızına yakın bir sürede tamamlanırken, %99,8 doğruluk oranına ulaşılıyor. Daha önceki rekor olan 1.200 kilometre aşılırken, hata payı %0,2 seviyesine çekilmiş durumda. Yeni mesafe rekoru ise 1.423 kilometre olarak belirleniyor.

VERİ AKTARIM ANALİZİ

Veri aktarım süresi yalnızca 0,00000474 saniye olarak gerçekleşiyor. Ulaşılan doğruluk oranı %99,8, hata payı ise %0,2 olarak kaydediliyor. Deneyde kullanılan teknolojiler arasında süperiletken foton detektörleri ve kuantum işlemciler yer alıyor. Önceki rekor, 1.200 kilometre mesafesi ile belirlenmişti.

BURAK YAKA’NIN DEĞERLENDİRMESİ

Elektrik Elektronik Mühendisi ve PilenPak Proje Müdürü Burak Yaka, gelişmeyi şöyle değerlendiriyor: *”Bu deney, veri aktarımı ve güvenliği alanında ezberleri bozuyor. Kuantum ışınlanma artık laboratuvar ortamında kanıtlanmış bir teknoloji ve gerçek dünya uygulamaları için önemli bir adım atılmış durumda. Özellikle finans, savunma ve sağlık sektörleri, klasik iletişim yöntemlerine kıyasla tamamen güvenli bir veri aktarımına ihtiyaç duyuyor. Kuantum internet sayesinde, siber saldırılara karşı bağışıklık kazanmış ultra güvenli bir iletişim altyapısı oluşacak. Eğer bu gelişmeler aynı hızla devam ederse, önümüzdeki 10-15 yıl içinde ticari kuantum internetin devreye alınması mümkün görünüyor. Kuantum teknolojisi, dijital çağın kurallarını yeniden yazıyor.”*

SEKTÖREL ETKİLER

Bu gelişmeler savunma sanayi açısından siber saldırılara karşı korunaklı bir iletişim sağlarken, finans sektöründe bankacılığın sıfır güvenlik açığıyla işlemesine olanak tanıyor. Sağlık alanında ise uzaktan tıbbi veri aktarımında maksimum güvenlik ve hız sağlanması hedefleniyor. Yapay zeka kullanılarak kuantum bilgisayarlarla büyük veri analizinde devrim yaratılması mümkün olabiliyor.

SONUÇ VE GELECEK EXPECTATIONS

Sonuç olarak, kuantum ışınlanma, klasik iletişim yöntemlerini geride bırakacak potansiyele ulaşıyor. Önümüzdeki yıllarda veri güvenliği ve hız konularında önemli bir değişim yaşanması kaçınılmaz görünüyor.