Küba’nın Bölgedeki Destek Ağı Zayıflıyor

On yıllar süresince Küba, Latin Amerika’daki sol hareketler için ideolojik bir simge olarak kabul edildi. Okuma-yazma oranında artış, kamu sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması ve yaşam süresinin uzatılması gibi başarılarıyla bölgedeki ülkelere ilham vermişti. Ancak günümüzde Küba, ciddi bir enerji buhranıyla karşı karşıya bulunuyor. Ülkenin petrol rezervlerinin tükenmeye yaklaşması, ekonomisini çöküşün eşiğine getirdi.

LATİN AMERİKA KÜBA’YI YALNIZ BIRAKIYOR

Bölgedeki siyasi dengeler, Küba’nın yalnızlaşmasını derinleştiriyor. Latin Amerika’da iktidara gelen sağ eğilimli liderler, Küba’yı devrimci romantizmin bir simgesi olmaktan çıkarmış; onu otoriter ve işlevsiz bir yönetim tarzı olarak değerlendirmeye başlamışlardır. Daha da dikkat çekici bir durum ise, Brezilya, Meksika ve Kolombiya gibi bölgenin en kalabalık üç ülkesinin sol hükümetlerinin bile Küba’ya petrol göndermekten kaçınmasıdır.

TRUMP’IN KORKU İMPARATORLUĞU

Meksika’daki Monterrey Teknoloji Enstitüsü’nden siyaset bilimci Jesus Silva-Herzog Marquez, bu gelişmenin ABD baskısının bir sonucu olduğunu belirtti. Silva-Herzog Marquez, “Şu anda bağımsız bir adım atmanın bile ABD’den yıkıcı bir misilleme riski var. Trump’ın tepkisinin sonuçlarını öngörmek mümkün değil,” ifadesinde bulundu.

MEKSİKA PETROL SEVKİYATINI DURDURDU

Küba ile ilişkilerdeki değişimin en bariz örneği Meksika’nın tavrı oldu. 1959’daki Küba Devrimi’nden sonra ABD’nin baskısına rağmen diplomatik ilişkilerini kesmeyen tek Latin Amerika ülkesi Meksika, uzun bir süre Küba’yı savunmuş ve petrol desteği vermişti. Ancak, bu yılın başında ABD yönetiminin petrol sağlayan ülkelere ağır gümrük vergileri uygulama tehditleri üzerine Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba’ya petrol sevkiyatını durdurma kararı aldı. Meksika, bu durumun ardından gıda ve ilaç yardımlarında bulunmaya yöneldi.

VENEZUELA’DAN GELEN DESTEKİN KESİLMESİ

Küba’nın enerji krizinin derinleşmesine yol açan bir diğer önemli gelişme ise Venezuela’dan gelen petrol akışının sona ermesiydi. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Küba’nın en büyük enerji destekçisi olan Venezuela, ABD güçlerinin ülkenin liderine yönelik operasyonlarının ardından petrol göndermeyi durdurdu.

BÖLGESEL İZOLASYON ARTARKEN

Küba’nın diplomatik izolasyonu giderek büyüyor. Ekvador, ülkenin iç işlerine müdahale edildiği gerekçesiyle tüm Kübalı diplomatları sınır dışı etti. Nikaragua, Kübalılar için vizesiz seyahati ortadan kaldırdı. Guatemala, Honduras ve Jamaika, Kübalı doktorların gönderilmesine yönelik anlaşmalarını sonlandırmaya başladı. Küba’nın birçok ülkeye yolladığı tıbbi misyonlar, hükümet için önemli bir döviz kaynağı kabul ediliyordu.

BREZİLYA TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Latin Amerika’nın en büyük ülkesi Brezilya, Küba’ya destek konusunda temkinli bir tutum sergiliyor. Devlet Başkanı Luiz Lula da Silva yönetimi, Washington’un olası yaptırımlarından kaçınmak amacıyla yardımı temel gıda ürünleriyle sınırlı tutuyor. Brezilya’nın devlet kontrolündeki petrol şirketi Petrobras, yüksek üretim kapasitesine rağmen Küba’ya petrol tedarik etmemeyi tercih ediyor.

KÜBA İÇİN BİR DÖNEMİN SONU

Latin Amerika’nın yıllar boyunca süregelen diplomatik dayanışmasının zayıflaması, Küba için kritik bir döneme işaret ediyor. ABD, petrol sevkiyatlarını engellemeye yönelik baskısına devam ederken, ülkede akaryakıt sıkıntısı ve elektrik kesintileri giderek artış gösteriyor. ABD Başkanı, Florida’da düzenlenen bir zirvede Küba’nın komünist yönetiminin “son günlerini yaşadığını” ifade etti. Bazı Latin Amerika liderleri bu çıkışı alkışladı. Uzmanlar, bölgedeki siyasi dengelerin değişmesi ve ABD baskısının artmasının, Küba’nın uzun süredir sürdürdüğü bölgesel destek ağını ciddi şekilde zayıflattığını belirtiyor.