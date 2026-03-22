Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde İzzet Yıldızhan Gözaltında

İstanbul Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya dair yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler kaydedildi. İlk etapta 8 şüphelinin gözaltına alındığı dosyada, olayın detaylarına dair ifadeler ve tanık beyanları dikkat çekiyor.

AİLE İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Kundakçı’nın ailesi, saldırının arkasında Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi olarak öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun bulunduğunu ileri sürdü. Görgü tanığı Canbay ise yaptığı açıklamada, kendisinin saldırının hedefi olabileceğini ve olayda Kalaycıoğlu’nun bir rolü olabileceğini dile getirdi.

İKİ ARAÇTA SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

İddiaya göre, Kundakçı ve Canbay, konuşmak üzere Ümraniye’de buluşma noktasında yer aldı. Araç içinde beklerken yanlarına iki farklı araç yanaştı. Araçlardan inen bir kişi, kurşun yağmuruna başladı. Açılan ateş sonucunda ağır yaralanan Kundakçı, hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren araçlar, olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİLER HIZLA BELİRLENDİ

Cinayet Büro ekipleri, hemen olaydan sonra soruşturma başlattı. Saldırıda silah kullanan kişinin kimliği kısa süre içinde tespit edildi. Belirlenen şüpheli, iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olarak belirlendi.

GÖZALTI SAYISI ARTMIŞ DURUMDA

Soruşturma çerçevesinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınmışken, kendisi için ek gözaltı süresi talep edildi. Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu da gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplamda 8 kişi gözaltına alındı ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bir silah ele geçirildi.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINDA

Cinayetle azmettirici olduğu iddia edilen Bilal Kadayıfçıoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, tv100’ün bildirdiğine göre ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı. TV100 İstihbarat Şefi Devrim Tosunoğlu, “Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde Bilal Kadayıfçıoğlu’nun ardından türkücü İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı. Aldığımız bilgiler, yer temini ve yardım etme suçu olabilir.” şeklinde bir açıklamada bulundu.