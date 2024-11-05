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Spor

“Küçük Kırmızı’dan Büyük Başarı!”

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KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN BAŞARILARI

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica’da gösterdiği müthiş performansla dikkat çekiyor. Galatasaray’dan transfer olduktan sonra, Portekiz’deki futbol kariyerine yeni bir yön veren Kerem Aktürkoğlu, bu süreçte büyük başarılara imza atıyor.

PORTEKİZ LİGİ’NDEKİ BAŞARI

26 yaşındaki Kerem, Portekiz Ligi’nde eylül ve ekim ayının en iyi forvet oyuncusu olarak seçildi. Bu başarı, onun gelişen kariyerinin temeli olarak öne çıkıyor ve futbolseverler tarafından beğeniliyor. Kerem, futbol tutkusunu ve yeteneğini sahada bir kez daha göstererek, adını daha fazla duyurmayı başarıyor.

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