Küçük Kız Cumhuriyet’e Sahip Çıkıyor

CHİLDEN CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKMAK

Binnur Kaya, çocukluğundan beri en sevdiği bayramın Cumhuriyet Bayramı olduğunu vurguluyor. “Sandalyenin üstüne çıkıp, bayrağının yıldızını kutsal bir emanet olarak tutan çocuk, bugün ayağı yere basarak Cumhuriyet’ine sahip çıkıyor en değerli emaneti olarak,” diyor. Bu anlamlı gün, geçmişin gelenekleri ile dolu bir bayram olarak, geleceğe umutla bakmamıza olanak sağlıyor.

AYDINLIK YARINLARA UMUTLA BAKMAK

Kaya, sözlerine “Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun… Aydınlık, pırıl pırıl yarınlara… Hep birlikte…” diyerek devam ediyor. Cumhuriyet’in değerlerine genç nesillerin sahip çıkması, bu özel günün ruhunu yaşatmak adına oldukça önemlidir. Cumhuriyet Bayramı, birlik ve beraberlik ruhunun sembolü haline gelmektedir.