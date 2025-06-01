Küçük Uçak Eve Düştü: 2 Kişi Öldü

KAZA DETAYLARI

Mönchengladbach kenti yakınlarındaki Korschenbroich’te küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Polisten yapılan açıklamaya göre, “İlk bulgulara göre 71 yaşındaki pilot, uçağıyla Alkersleben’den Mönchengladbach’a doğru seyir halindeyken, teknik sorunlar yaşadığını bildirdi ve kısa süre sonra bir konut binasına çarptı. Pilot olayda hayatını kaybetti. Kazada ölen diğer kişinin kimliği ise henüz belirlenemedi.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı ve olayın mevcut detaylarının araştırıldığı ifade ediliyor. Olayla ilgili gelişmelerin takip edileceği bildiriliyor.