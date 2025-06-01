Dünya

Küçük Uçak Evin Üzerine Düştü

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UÇAK KAZASI SONUCUNDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mönchengladbach kenti yakınlarındaki Korschenbroich’te, küçük bir uçağın bir müstakil evin üzerine düşmesi sonucunda maalesef iki kişi yaşamını yitirdi. Polis, “İlk bulgulara göre 71 yaşındaki pilot, uçağı ile Alkersleben’den Mönchengladbach’a doğru seyir halindeyken teknik sorunlar yaşadığını bildirdi ve kısa süre sonra bir konut binasına çarptı. Pilot olayda hayatını kaybetti. Kazada ölen diğer kişinin kimliği ise henüz belirlenemedi” şeklinde bir açıklama yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın detaylarıyla ilgili bir soruşturma başlatıldığı açıklandı. Olayın sebebi ve meydana gelen teknik sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalar sürüyor.

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