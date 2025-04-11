Küçük Uçak, Havaalanı Yakınlarında Düştü

FLORİDA’DA BİR UÇAK KAZASI DAHA

ABD’nin Florida eyaletinde bir uçak kazası yaşandı. Boca Raton şehrinde, 3 kişiyi taşıyan Cessna 310R tipi çift motorlu özel uçak, yerel saatle 10.30 civarında Boca Raton Havaalanı yakınlarında yere çakıldı. Bu kaza ile ilgili ilk resmi açıklama bölge polisinden geldi. Polis, “Topluluğumuzda bu sabah meydana gelen uçak kazasını büyük bir üzüntüyle doğruluyoruz” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN TAZİYE AÇIKLAMASI

Kaza sonrası Boca Raton Belediye Başkanı Scott Singer, yaşanan trajediden duyduğu derin üzüntüyü belirtti. Başkan, “Bu acı olaydan etkilenen ailelere sabır diliyor, devam eden soruşturmalar süresince onlara saygı gösterilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

UÇUŞUN SÜRESİ VE HEDEFİ

Uçuş takip platformu FlightRadar24’ün verilerine göre, Cessna 310R tipi uçak, Boca Raton Havaalanı’ndan kalktıktan sonra yaklaşık 20 dakika havada kaldı. Uçağın hedefinin Florida’nın başkenti Tallahassee’deki uluslararası havaalanı olduğu tespit edildi. Kaza yerinde incelemeler devam ediyor ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Uçağın düşüş nedenine dair henüz net bir bilgi yokken, yetkililer teknik arıza ve hava koşulları gibi tüm olasılıkları değerlendiriyor.